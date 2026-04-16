Miembros de la Dirección contra la corrupción de la Policía Nacional detuvieron ayer a un conductor que trasladaba cajas de leche Gloria enlatada pertenecientes al Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Tacna, hasta una vivienda ubicada en la calle Talara.

En el vehículo combi marca Toyota de placa ZBH-965 se encontró 10 cajas de leche Gloria, cada una de 48 latas, mientras que en el inmueble se hallaron cinco cajas más del mismo producto. Todas ellas tenían la inscripción de “distribución gratuita” y “Programa de Vaso de Leche”.

Tenían la inscripción de “distribución gratuita” y “Programa de Vaso de Leche”. (Foto: Difusión)

Presunta trabajadora implicada

Ante las preguntas de los intervinientes el conductor contestó que en Locumba, distrito capital de la provincia Jorge Basadre, una señora le pidió que llevase las cajas a la calle Talara en la ciudad de Tacna y que ahí le pagarían el servicio. En la intervención participaron miembros de la Policía, la fiscal Roxana Ticona y representantes de la Contraloría General de la República en Tacna.

La leche así como el vehículo y el conductor fueron trasladados hasta la sede de la Dirección contra la corrupción de Tacna para ahondar en las investigaciones. Se pudo comprobar que la leche salió del almacén de la Municipalidad de Jorge Basadre y que pertenece al Programa Vaso de Leche.

En la intervención participaron la Policía, la fiscal Roxana Ticona y la Contraloría. (Foto: Difusión)

Combi hace transporte regular

Según la consulta vehicular de la Sunarp, la combi de placa ZBH-965 está registrada a nombre de la Empresa de Transportes Multiservicios Villa Locumba Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.