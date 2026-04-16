El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a través de la Resolución Subdirectoral 03-2026 invalidó el cambio domiciliario tramitado en marzo por 1201 ciudadanos que afirmaban vivir en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, en la región Tacna.

Mediante Resolución 0632-2025 el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fijando el 7 de abril como fecha de cierre del padrón electoral para este proceso.

Verificaron 1,902 domicilios en Ilabaya

Asimismo en aplicación del nuevo reglamento aprobado el 31 de diciembre del 2025 el Reniec programó la actividad de verificación del domicilio del 12 al 16 de marzo en el distrito de Ilabaya en provincia de Jorge Basadre.

Se verificaron 1,902 direcciones de las cuales en 1,183 casos se descubrió que los titulares no residían en la vivienda consignada y en 18 casos la dirección verificada no existía.

En ese sentido el Reniec dispuso la restitución al domicilio inmediato anterior en el padrón electoral de 1,201 ciudadanos, solo para efectos del proceso electoral a desarrollarse el 4 de octubre del 2026.

Larga historia en “votos golondrinos”

Al respecto Correo consultó con el abogado especialista en derecho municipal Néstor Pari Gonzáles quien señaló que los ciudadanos afectados pueden interponer un recurso de reconsideración o apelar la resolución y que mientras este se resuelva quedan expeditos todavía para participar en las elecciones de octubre con la dirección consignada en Ilabaya.

Reconoció que Tacna tiene una gran casuística de “golondrinaje”, sobre todo en Ite, Ilabaya y Locumba, así como distritos andinos, motivados principalmente por los ingentes presupuestos del canon minero al ubicarse allí la mina de Toquepala de Southern.

Saludó la iniciativa del Reniec de actuar de oficio, lo cual también, dijo, debería servir de ejemplo para que la Fiscalía y el Poder Judicial emitan sentencias condenatorias en las denuncias que se presentan por golondrinaje ya que la mayoría de veces son archivadas.