El Ministerio Público en Tacna inició una investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna en el incendio suscitado en el Mercado Central el pasado sábado 25 de abril.

A través de la Carpeta Fiscal 2906014901-2026-180 la fiscal de prevención del delito Ximena Aguilar Rosado abrió la investigación en contra del gerente municipal Jonatan Ríos Morales y los que resultan responsables, en prevención de los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Funciones de municipalidad

En dicho documento da cuenta que la Ley Orgánica de Municipalidades define las funciones específicas de dicho funcionario así como de quienes laboran en la Subgerencia de gestión del riesgo de desastres, fiscalización y control urbano y de comercialización.

Menciona que el siniestro ocurrido en el sector conocido como La Rampa es un hecho lamentable que visibiliza un problema estructural profundo, que relaciona el deterioro físico con la presunta omisión administrativa por parte de algunas autoridades municipales.

Hacinamiento comercial

“Si bien la causa aparente del siniestro fue un cortocircuito el trasfondo real sería la existencia de una red eléctrica antigua y sobrecargada que no ha sido renovada para soportar la demanda actual de los puestos existentes”, apunta la magistrada en el documento.

Dice que a esto se suma el hacinamiento comercial debido a la ocupación de espacios que no habrían sido diseñados estructuralmente para locales comerciales, sumado a la acumulación de materiales altamente inflamables como licores y perfumería en espacios reducidos y sin ventilación.

“Falta de rigurosidad”

Para la Fiscalía esta tragedia “evidencia una falta de rigurosidad en la fiscalización y prevención por parte de las autoridades municipales quienes pese a las reiteradas recomendaciones y exhortaciones y sugerencias emitidas por esta Fiscalía, no habrían efectuado las acciones necesarias tendientes a mejorar el aspecto estructural y de seguridad” del centro de abastos.

Asimismo recordó que ya se le había emplazado a la autoridad municipal que efectúe acciones correctivas a través de carpetas fiscales preventivas emitidas en el 2024 luego de suscitarse un colapso de desagüe. El pasado 23 de abril el área de operaciones emitió un informe confirmando que existían cables eléctricos expuestos, tableros eléctricos sin un mantenimiento adecuado y presencia de conexiones cerca a humedad, lo que generaba un riesgo de que se produzca un incendio.