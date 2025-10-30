Un joven motociclista perdió la vida tras un violento accidente de tránsito que se produjo en la madrugada de hoy en la intersección de las calles 2 de Mayo con Justo Arias y Aragüez en el Cercado, frente a la librería Santa María. Se trata de Víctor Raúl Vidal Ticona (27), quien conducía la motocicleta lineal marca Barsha modelo Plusor 150 color rojo de matrícula 0513-BZ que chocó contra el automóvil Hyundai Accent blanco de placa X3F-383 perteneciente a la empresa de radiotaxi 330 y era conducido por Alejandro Calizaya Ticona (57).

Esquina peligrosa

Según las indagaciones, la colisión vehicular en el cruce de vías se produjo a las 5 h y cuando el sistema de semáforo en la zona parpadeaba en luz ámbar. El vehículo menor circulaba por Arias y Aragüez en sentido de sur a norte e impactó al radiotaxi que bajaba por 2 de Mayo (este a oeste). Por el fuerte impacto ambos vehículos despistaron; la motocicleta derrapó unos 20 a 25 metros y el auto se estrelló contra el muro de una casona.

Auxilian a accidentados

El motociclista fue encontrado en estado inconsciente y luego evacuado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue en calidad de NN, fue revisado por el personal médico y se constató que ya no tenía signos vitales; entre sus pertenencias se halló un DNI electrónico mediante el cual fue identificado. El taxista también resultó herido y trasladado al nosocomio local para la atención médica correspondiente.

Policía interviene

Hasta la zona del accidente de tránsito acudieron policías de la comisaría Central para realizar la intervención policial; restringieron el tránsito vehicular para evitar otros accidentes y convocaron a personal paramédico del Samu para asistir a los accidentados; también se acercaron otros taxistas de la empresa 300 para enterarse sobre la situación de su compañero.

Ante el deceso del joven motociclista, el taxista Calizaya quedó con detención preliminar en el hospital Unanue para las investigaciones por 48 horas por disposición del Ministerio Públicos. Policías de la comisaría Central indicaron que el caso será derivado a la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Región Policial Tacna.

Cámaras de video

En la misma esquina de las calles 2 de Mayo con Arias y Aragüez la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) tiene instalado una cámara de video seguridad en lo alto, pero representantes de esa institución hasta las 10:40 horas de hoy no confirmaron si dicho sistema estaba en funcionamiento o no.

Por la copia de un video de cámara particular que obtuvo la PNP se evidencia que al motociclista por Arias y Aragüez con una mano en el timón de su vehículo menor y la otra mano a la altura de la oreja izquierda, posiblemente respondiendo una llamada en su celular, en el momento que el taxi bajaba a velocidad por 2 de Mayo.