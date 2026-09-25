Un accidente de tránsito con consecuencia fatal se produjo antes de la medianoche en el distrito de Ciudad Nueva, en el límite con Pocollay, cuando una motocicleta deportiva con dos ocupantes despistó aparatosamente, perdiendo la vida de forma instantánea el conductor y una joven que acompañaba como copiloto fue evacuada al hospital Hipólito Unanue con la salud grave.

Noche fatal

Eran las 23:30 horas de ayer cuando los habitantes de la calle 39 de Ciudad Nueva, que es una vía paralela a la avenida El Sol, alertaron a la PNP sobre el accidente de tránsito por despiste que se había producido en la zona.

Al lugar acudió una patrulla policial y dos agentes constataron el hecho. En esa arteria, a inmediaciones del inmueble signado con la manzana D, lote 7, de la asociación Aapitac, fue hallada la motocicleta lineal tipo pistera marca Yamaha modelo YZF155-A YZF-R15 ABS color azul con placa de rodaje 0486-GZ, recostada sobre el pavimento y a unos 20 metros el cuerpo de un varón de 20 a 25 años aproximadamente.

Cuerpo inerte

La persona vestía un pantalón jean color azul, polera blanca y zapatillas negras; llevaba tatuajes en el brazo derecho, no tenía puesto el casco protector en la cabeza, ya que lo habría perdido por la fuerza del despiste y choque. El personal médico del Samu que llegó a bordo de la ambulancia de matrícula EUG-607 confirmó el deceso de ese joven.

Mujer herida

Según policías interventores, en el lugar de los hechos se encontró también a una jovencita fue que atendida por los paramédicos del Samu. Esa mujer fue identificada como Jamleth Arpasi Salamanca (18), quién habría sido la copiloto de la motocicleta siniestrada y no pudo brindar información en ese momento por presentar lesiones a nivel del rostro, especialmente en la zona de la mandíbula que lo imposibilitaba hablar, y fue trasladada al hospital Hipólito Unanue.

Peritos y fiscal

Las diligencias en el lugar del accidente de tránsito se prolongaron hasta la madrugada de hoy con la presencia de los policías peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat). El levantamiento del cadáver de varón sin identificar se realizó con la participación del fiscal Marco Mayta Larico y un medico legista. Antes que el cadáver sea internado en la morgue, fue llevado a la Sanidad PNP para la extracción de una muestra de sangre por el examen de dosaje etílico.

Zona peligrosa

Serenos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva cooperaron con la PNP en el aislamiento de la zona. Algunos vecinos de la zona indicaron que en el silencio de la noche escucharon el fuerte sonido del motor de una motocicleta que circulaba a velocidad y luego de un choque. La vía donde se produjo el accidente de tránsito está en un sector donde hace años había una quebrada y en la actualidad por la habitabilidad se ha instalado un muro de concreto