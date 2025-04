Buscando acercar a Dios a los corazones de las personas y revalorar las actividades religiosas por Semana Santa, el grupo Anima Teatral de la parroquia franciscana Espíritu Santo de Tacna llevó adelante dramatización de la Pasión y Muerte de Jesucristo a través de las 14 estaciones.

Desde febrero un grupo de 40 personas ha estado trabajando arduamente en la preparación de las representaciones para la Semana Santa, que iniciaron el Domingo de Ramos con la recreación del ingreso de Jesús a Jerusalén; el Jueves Santo, la captura de Cristo; y el Viernes Santo con el Vía Crucis de la pasión y muerte de Jesucristo.

Los jóvenes detrás del personaje

La directora del electo teatral, la comunicadora social Milkia Bravo, lleva 23 años interpretando a la Virgen María y en el recorrido anda descalza y su personaje conmueve a los asistentes al interpretar a la madre de Jesús y mostrar el dolor que sintió la virgen.

“La recreación la hacemos por el amor a Dios y vivir la Semana Santa, me doy cuenta de que cada vez se pierde la tradición y debemos asumir que Dios está primero en nuestros corazones y acercarlo a la población”, comentó.

Acotó que buscan hacer lo más real posible la interpretación y contar que hay otros diez actores que tienen más de 20 años participando en la dramatización.

Guillermo Velasco interpreta a Jesús

En la piel de Jesucristo estuvo Guillermo Velasco Cáceres (36), quien lo interpreta por primera vez. Comenta que asumir el papel le ayuda como persona para tener presente a Cristo en su vida, darle paz y tranquilidad.

“Lo hago por un tema familiar que me pasa y quiero decirle a Jesús que estoy presente, que estoy luchando y que no bajaré los brazos”, manifestó Velasco, quien no descarta a volver a interpretar a Jesús. Es el sexto actor que asume este rol en Semana Santa.

Peregrinajes en los cerros de la ciudad

Las representaciones de Vía Crucis se replicaron en otros templos de la ciudad e incluso realizarse peregrinajes a los cerros Arunta, Chastudal e Intiorko a cargo de fieles junto a los sacerdotes de sus jurisdicciones. Otros hicieron el recorrido de las 14 estaciones en sus zonas.

El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Cortez Lara, saludó la participación de los fieles católicos en los Vía Crucis y señaló que se realiza el acto religioso desde hace 1,500 años, en el cual participan no solo creyentes al buscar una redención. Recordó que en la evangelización se colocaban cruces en los cerros.