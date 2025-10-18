Una banda de ladrones “robacasas” volvió a actuar en las últimas horas en el distrito Gregorio Albarracín. Una familia se vio afectada por la delincuencia en la asociación 28 de Agosto II Etapa de Tacna, sector poblacional donde hace dos semanas atrás un poblador sorprendió a ladrones en su vivienda y corrió el riesgo de ser baleado por uno al tratar de enfrentarlo.

Esta vez el hecho delictivo se produjo en un inmueble de la manzana 7 y la denuncia ante efectivos de la Policía de la comisaría Gregorio Albarracín lo efectuó la comerciante Reyna I.C., tras reponerse del ingrato momento de verificar que su predio había sido violentado y rebuscado.

Rebuscaron dormitorio

La denunciante refirió a los agentes después de trabajar retornó a su vivienda en compañía de sus familiares y una de sus hijas se dio cuenta que la puerta principal de ingreso se encontraba entre abierta y con evidencias de haber sido forcejeada o violentada.

Después esa misma hija se dirigió a la habitación de su madre y constató que las prendas de vestir y otras cosas de la casa estaban amontonadas sobre la cama y desperdigadas en el piso, lo que evidenciaba que habían rebuscado los muebles en el dormitorio.

Se llevaron los ahorros

Reyna I.C. denunció que al revisar sus pertenencias verificó que le habían sustraído dinero en efectivo por S/ 10 mil que era producto de sus ahorros. Los ladrones también se habían llevado otra suma similar (S/ 10 mil) que era lo ahorrado por su abuelita Margarita Q.Q. (91) y diversos electrodomésticos.