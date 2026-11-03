La laguna de Aricota y los atractivos de sus alrededores fueron puestos de vitrina con la inauguración de siete bungalows por parte de la Municipalidad Distrital de Curibaya. La ceremonia se cumplió éste sábado a las 11 h con la participación de autoridades y pobladores.

La obra se ejecutó con una inversión de casi 3 millones de soles y consiste en la implementación de cabañas, cada una con sala, comedor, cocina, dos dormitorios, servicio higiénico, agua, desagüe y el equipamiento completo de enseres, explicó el alcalde Pablo Tapia Conde.

Pobladores de Curibaya mostraron la riqueza natural del lugar. (Foto: Correo)

Equipamiento incluye muelle y bote

Se inauguró además un muelle flotante y un bote para el paseo de turistas. De manera promocional el alquiler de las cabañas costará 150 soles por día y noche y los paseos en bote a 5 soles.

La autoridad destacó que la laguna de Aricota se ubica a solo 2800 metros sobre el nivel del mar, no causando males de altura, por lo que puede ser visitada por niños, familias y toda clase de turistas.

Por su parte el alcalde electo, Ernesto Alvarado Alay, recordó que el proyecto se inició en su gestión del 2019 al 2022 y que ahora le toca ejecutar la segunda etapa que contempla habilitar una zona de espectáculos, circuito de motos y cuatrimotos y juegos flotantes para niños y adultos.

Pobladores de Curibaya mostraron la riqueza natural del lugar. (Foto: Correo)

Belleza a solo 2 800 m de altitud

Resaltó que apalancará el desarrollo económico de la población que hoy vive solo de la agricultura.

Por su parte la experta y conocedora de la actividad turística Kareen Ríos Valdez subrayó que es una obra esperada hace muchos años y que le va a cambiar la vida a Curibaya.

Dijo que las agencias de viaje podrán vender paquetes de dos días y una noche o más, significando una oportunidad para diversificar la oferta turística de la región.

Explicó que las actividades pueden complementarse con paseos en bote, el disfrute de un paisaje natural, la riqueza gastronómica, la pesca artesanal de trucha y la observación de las estrellas en un cielo maravilloso, sobre todo cuando hay luna llena, el cual se refleja en la laguna.

Pobladores de Curibaya mostraron la riqueza natural del lugar. (Foto: Correo)

Aricota en paquetes turísticos

Propuso que las agencias de viaje operadoras de turismo oferten paquetes que incluya este atractivo con circuitos Locumba - Laguna de Aricota - Geiseres - Ticaco o viceversa, pudiendo incluso extenderse hasta Ite donde se encuentra el museo del desierto y el mar.

Finalmente sugirió que se incorpore la oferta local como la compra de alimentos en el distrito, la visita panaderías que elaboran los bollos y la adquisición de artesanías de la zona.