El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna Elian Condori Vargas cuestionó que el alcalde Julio Medina Castro esté tan interesado en continuar la subasta de tres terrenos en lugar de priorizar la ejecución de obras trascendentes para la población pese a que está por terminar su gestión.

Indicó que en todo momento, particularmente su persona, se le ha pedido al burgomaestre que exponga los planes de desarrollo a nivel de obras de trascendencia para la ciudad, a fin de apoyarlo, pero nunca se manifestó, nunca dijo nada, pese a que se lo reiteraron en varias oportunidades.

Proyectos emblemáticos truncados

“Yo le dije cuáles son sus proyectos a futuro en estos cuatro años y lamentablemente esta gestión ha pasado intrascendente y no hay una obra ni las obras de conclusión de gestiones anteriores como la planta de agua potable; la planta de tratamiento de aguas residuales, tampoco; la planta de residuos sólidos tampoco, o sea todo ha quedado en proyecto y es lamentable”, lamentó el concejal.

Por el contrario el alcalde insiste en continuar la venta de tres terrenos municipales, por un valor de 27 millones de soles, pese a que el 4 de abril el concejo provincial por mayoría acordó que se anule la subasta realizada el 23 de febrero, ya que se habría realizado con normas derogadas.

Ejecutivo debe cumplir nulidad

“Esa consideración la tiene que valorar y dar cumplimiento el ejecutivo porque esa es su función, nosotros somos un ente fiscalizador y normativo, entonces lo que nos compete ya lo hemos hecho”, apuntó Condori Vargas.

En otro momento anotó que luego de la sesión del 4 de abril el alcalde y cuerpo de gerentes no ha informado sobre si continúan los trámites de la subasta recibiendo el dinero de los adjudicatarios de los terrenos. “Ya no se sabe nada (…) ya no tenemos contacto con la parte ejecutiva”, resaltó.