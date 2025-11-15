El Centro Cultural Líber Forti anunció la realización de la segunda edición de su ciclo musical “Acústicos por el Rock”, una propuesta destinada a promover y visibilizar el talento de las bandas locales. El escenario recibirá a la reconocida agrupación tacneña Coma 4, en un concierto íntimo que destaca por su repertorio propio y la calidad interpretativa que caracteriza a la banda.

El evento se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, a las 19:30 horas en las instalaciones del Centro Cultural, en la calle Callao 237, frente al local comunal del barrio Callao. El ingreso es libre, sujeto a capacidad limitada.

Espacio para artistas locales

“Acústicos por el Rock” es una iniciativa que busca crear un espacio para la difusión del arte local, acercando al público a propuestas musicales que nacen en la ciudad y se fortalecen con cada presentación. La trayectoria de Coma 4 se refleja en su presencia escénica y en la contundencia de sus composiciones, lo que garantiza una experiencia musical atractiva para el público asistente.

El Centro Cultural Líber Forti invitó a toda la comunidad a participar de esta actividad gratuita, pensada para disfrutar, reconocer y apoyar la producción artística tacneña.