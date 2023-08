La gobernadora regional provisional de Tacna Liliana del Carmen Velazco Cornejo reveló que el abogado Alejandro Quispe Pariona, padre del letrado que le exige el pago de 50 mil dólares por de la defensa legal ante el JNE por la suspensión de Luis Torres Robledo, a través de una tercera persona se contactó con su asesor para decirle que “la idea es gobernar los tres años, que cumple...”. No me lo escribe a mí, yo no converso con él, no tengo ningún vínculo, pero busca a terceras personas que están en mi entorno para enviarme mensajes, dijo en entrevista por vía telefónica a diario Correo.

Yo estoy muy molesta por toda esta situación. Voy hacer infidente, a uno de mis abogados, a través de una tercera persona, lo ha llamado y le ha dicho, le voy a leer lo que le ha dicho el señor Alejando “Excepción, excepción, excarcelación, la idea es gobernar los tres años, que cumple...”. Eso le manda a una tercera persona, no me lo escribe a mí, porque yo no converso con él, yo no tengo vínculo, pero busca a terceras personas que están en mi entorno, declaró.

Gobernar todo el periodo de gestión (2023-2026)

“No sé a qué se refiere, para que trabaje (gobierne) quién, yo o él, no tengo idea”, respondió a la pregunta si lo que le proponía era gobernar todo el periodo de gestión (2023-2026).