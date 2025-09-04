Los 15 reos de alta peligrosidad del pabellón 5 del penal de Cajamarca trasladados a Tacna fuertemente resguardados por agentes de INPE y PNP llegaron esta mañana al penal de Challapalca en la sierra tacneña para cumplir su condena por distintos delitos. El ómnibus del INPE de matrícula EGJ-515 que transportaba a esos reclusos estuvo en la tarde y noche de ayer por Arequipa, desplazándose primero por la carretera Costanera y luego por la Panamericana Sur hasta llegar a Tacna en la madrugada.

Refuerzan seguridad

Después la comitiva tomó la carretera Tacna-Tarata, donde se reforzó la seguridad policial con patrulleros y agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) y de la comisaría rural Tarata en el kilómetro 80 de esa vía, hasta que finalmente el bus con los 15 internos llegó a las 7:47 horas de hoy al establecimiento penitenciario Challapalca, siendo recibido por el personal INPE y PNP destacado en esa cárcel.

Rechazo a amotinados

En la población y autoridades de Tacna hay malestar y rechazo a la medida adoptada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, de trasladar a Challapalca a esos reos de alta peligrosidad e integrantes de bandas criminales que participaron el 30 de agosto en un amotinamiento y tomaron de rehenes a dos agentes de seguridad en Cajamarca.

Decenas de policías se concentraron en las afueras del penal de Challapalca por la llegada de más internos

Sentenciados por delitos

Según el INPE, entre los internos trasladados a Tacna están presuntos cabecillas y miembros de organizaciones criminales involucrados en delitos de extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato y feminicidio agravado.

Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez de los “Gatilleros del Callao” dijo que estaba sentenciado a 15 años de prisión; Pedro Antonio Guailculba Guailculba (venezolano) también sentenciado por robo agravado.

Los hermanos Carlos Daniel y Jhonatan Nicolás Vera indicaron que afrontaban procesos por delitos de secuestro y extorsión, respectivamente. Carlos Alberto Castillo Camacaro (venezolano) sentenciado a 10 años de prisión por extorsión; Ryutaro Araki Sánchez Becerra sentenciado a 10 años y 3 meses por robo agravado; Darwin Jhonatan Zapata Carrillo de los “Boca Seca de Bellavista” procesado por organización criminal.

Entre los reos traídos a Tacna están sentenciados y procesados por robo agravado, extorsión, secuestro, homicidio, organización criminal.

Alex Ever Quezada Tello con sentencia a cadena perpetua por homicidio; William García Palomino sentenciado a 17 años de prisión por robo agravado. También fueron trasladados al penal de Challapalca Gilmer Eduardo Pajares Noriega, Fernando Gary Jara Saona de la banda “Malditos de Simón Bolívar”, Neil Armstrong Abad Mogollón cabecilla de “Los pumas de Paita”, entre otros.

Piden cierre de Challapalca

El Frente de Defensa de Tacna emitió ayer un pronunciamiento rechazando categóricamente en traslado de los 15 reos peligrosos a Challapalca porque representaban un grave riesgo para la seguridad regional, por lo que exigen el cierre definitivo del penal de Challapalca y la reubicación a otro penal de esos 15 internos traídos desde Cajamarca.