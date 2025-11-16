En las primeras horas de ayer (sábado 15) un hombre que aparentaba tener 28 a 30 años fue hallado por la PNP con lesiones en la urbanización Bacigalupo, a inmediaciones de la plaza El Maestro, al ser golpeado como si se trataría de ladrón de autopartes y quién llegó sin vida al hospital Unanue. Después policías de Radiopatrulla intervinieron al estudiante Fabrizio Benavides Osorio (26) como el agresor y lo pusieron a disposición de la sección Homicidios del Depincri para ser investigado por presunto delito de homicidio culposo. Por la noche la víctima fue identificada como Gustavo Diego Edmundo Delgado Aro (23), estudiante de Derecho de la Universidad Privada de Tacna (UPT).

Intervención policial

Según policías de Radiopatrulla, minutos antes de las 7 h del sábado hallaron al varón NN en mal estado de salud sobre la vereda en la plaza El Maestro y cerca estaban otras personas, entre ellas Benavides Osorio que indicó haber sorprendido al presunto ladrón de autopartes en el interior de la camioneta Toyota Hilux color gris de placa Z8F-730 que estaba estacionado en la calle San Pedro, frente al inmueble Nº 844, y a ese desconocido le propinó unos golpes para sacarlo del vehículo.

Los agentes interventores convocaron al personal médico de Samu, pero ante la demora de la llegada de una ambulancia, el joven herido NN fue subido a un patrullero y trasladado al nosocomio local. “El hombre herido tenía sangre en el rostro y en el pecho, se encontraba aparentemente ebrio y un vecino indicó que haberlo visto bajar de la calle Varela. Con la autopsia se debe esclarecer la causa del deceso”, dijo un agente.

Avisan a fiscal

Del hecho se dio aviso al fiscal de turno Emil Quispe De la Sota, quién dispuso que la PNP ahonde con las investigaciones. Agentes de la sección Homicidios del Depincri y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) acudieron a la zona donde se produjo en posible intento de robo en vehículo y agresión a un presunto ladrón, donde se recogió huellas y testimonios de testigos.

Policías del Depincri se entrevistan con los ocupantes del predio Nº 844, al frente está la camioneta donde habrían hallado al universitario

Estudiante de Derecho

Hoy se conoció que el joven fallecido no era un delincuente y se habrían confundido con él; además era hijo único de una pareja de abogados y sus familiares lamentan su temprana muerte y piden a las autoridades esclarecimiento del hecho y sanción para el o los responsables.

Por versiones de otros estudiantes de la UPT se supo que Gustavo Delgado ya estaba por culminar la carrera profesional de Derecho, incluso era parte o promotor de proyectos sociales a favor de la comunidad.

Cadáver fue internado en la morgue para la autopsia de ley y conocerse la causa del deceso

Esperan la autopsia

Policías de Homicidios del Depincri esperan el resultado de la autopsia al universitario Gustavo Delgado Aro, ya que manejan la hipótesis que la víctima estuvo ebria esa madrugada y habría sido agredido por presuntos delincuentes en otro sitio, antes de llegar a la calle San Pedro de la urbanización Bacigalupo donde su intención no habría sido robar en el vehículo, sino querer descansar.