Los productores y bodegas de Tacna han logrado un importante triunfo en el reciente VI Concurso Nacional del Vino 2025 y I Concurso Internacional del Vino 2025 que se realizó del 24 al 27 de septiembre en las instalaciones del Museo Ferroviario Nacional de Tacna.

Del total de 51 premios otorgados en esta edición, la región de Tacna se alzó con 21 de ellos. Y no solo eso, las únicas dos menciones de gran oro fueron para dos bodegas tacneñas. Se trata de la empresa Agroindustria Cúneo S.R.L. con su muestra Negra Criolla Syrah 2025 que logró un puntaje de 93 en la categoría Rosados Patrimoniales, y en la categoría Otras Variedades de Tintas Nobles la bodega Finca Maravilla hizo el mismo puntaje con su muestra Cabernet Franc 2025.

Medallas de oro en Concurso del Vino 2025

Las bodegas tacneñas que lograron medalla de oro en el VI Concurso Nacional del Vino 2025 que organizó la Cámara de Comercio de Ica y el Comité Vitivinícola fueron Labrador de Magollo con dos muestras la Syrah 2025 y Syrah 2024, con un puntaje de 90.75 y 89.75, respectivamente, y la Vitivinícola Torres Robledo E.I.R.L. con Cabernet Franc 2024, con un puntaje de 90. Ambos en la categoría Otras Variedades de Tintas Nobles.

La empresa Vitivinícola Torres Robledo E.I.R.L. con la muestra Moscato de Austria 2025 con un puntaje de 90 también logró la mención oro en la categoría Otras Variedades Blancas Nobles.

Mientras que en la categoría Rosados Patrimoniales, la bodega Labrador de Magollo con sus muestras Moscatel 2025 y Quebranta Moscatel 2025, con un puntaje de 90 y 89.2, respectivamente, logró medallas de oro.





Medalla de plata en el concurso de vinos

Mientras que con medallas de plata se alzaron la bodegs Labrador de Magollo con su muestra Negra Criolla 2025 con un puntaje de 88.20, la bodega Finca Maravilla (86.80) con Negra Criolla 2025, Vitivinícola Torres Robledo E.I.R.L. (86) con Negra Criolla 2025, Vitivinícola Don Miguel IRL – Sobraya (86) con Negra Criolla 2024, Agroindustrias Vinio Magollo S.A.C. (85.80) con Negra Criolla 2025, bodega Loza (85.80) con Negra Criolla 2025, Viñas de Mis Viejos S.A.C. (85.60) con Negra Criolla 2025 y bodega Arturito (85.60) con Negra Criolla 2025.

En la categoría de Rosados Patrimoniales se alzaron con la medalla de plata la bodega Franco con la muestra Negra Criolla 2025 con un puntaje de 88.6, y Agroindustrias Yugo S.A.C. con su muestra Italia Petid Verdot 2025 alcanzó 88.6 de puntaje.

I Concurso Internacional del Vino 2025

Por otro lado, en el I Concurso Internacional del Vino 2025, la empresa Vitivinícola Torres Robledo E.I.R.L. con su muestra Cabernet Franc 2024 se alzó con la medalla de plata al lograr un puntaje de 85.14 en la categoría Tintos Origen. La empresa tacneña compitió con bodegas Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Trujillo. Asimismo, con empresas de España, Colombia, Uruguay y Chile.

Resultados de bodegas de Moquegua

Con relación a la participación de las bodegas de Moquegua, la empresa Agroindustrias El Mocho S.R.L. se alzó con la medalla de oro al alcanzar un puntaje de 89.75 con su muestra de Cabernet Sauvignon 2025 en la categoría Tintos Nobles variedad Cabernet Sauvignon.

Mientras que en la categoría Rosados Patrimoniales la empresa El Viejo Molino del Alto la Villa S.A.C. con su muestra Quebranta 2025 se alzó con la medalla de oro al alcanzar un puntaje de 90. La bodega Atencio Tapia E.I.R.L. con su Quebranta 2025 logró un puntaje de 89.33 y medalla de oro.

En esa misma categoría la empresa Agroindustrias El Mocho S.R.L. logro medalla de plata con la muestra Quebranta 2025 (88.6).

En la categoría otras variedades tintas patrimoniales la empresa Agroindustrias La Herencia Jala Jala E.I.R.L. con su Moscatel Negro 2025 hizo un puntaje de 85.25 y logro medalla de plata.

En la categoría Blancos Patrimoniales variedad Italia la empresa El Viejo Molino del Alto la Villa S.A.C. con su Italia 2025 logró la medalla de plata con 85.5 de puntaje.

Y en la categoría Blancos Blend Patrimoniales la bodega Atencio Tapia E.I.R.L. con su muestra Italia Albilla Torontel logró un puntaje de 88.5 y se alzó con la medalla de plata.

Y finalmente, en el I Concurso Internacional del Vino 2025 la empresa Agroindustrias La Herencia Jala Jala E.I.R.L. con su Moscatel Negro 2025 logró un puntaje de 88.67 y se alzó con la medalla de plata en la categoría Tintos Patrimonio.

Los organizadores anunciaron que la premiación y reconocimiento a los ganadores en el VI Concurso Nacional del Vino 2025 y I Concurso Internacional del Vino 2025 será el próximo 10 de octubre en una ceremonia especial en las instalaciones del Museo Ferroviario Nacional de Tacna.