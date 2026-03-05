Dos de tres integrantes de la banda delictiva “Las hienas de cono sur” fueron intervenidos esta madrugada en el distrito Gregorio Albarracín tras asaltar, golpear y robar su vehículo a un taxista para arrebatarle su vehículo. Serenos de ese distrito sorprendieron a esos presuntos delincuentes en momentos que desmantelaban el taxi de placa Z4Y-598 perteneciente a la empresa Eli-di, luego de herir al conductor que fue trasladado a un centro asistencial; luego policías de Albarracín redujeron a los asaltantes y los identificaron plenamente, conociéndose además que cuenta con antecedentes por delito contra el patrimonio.

Dos capturados

Según la PNP, fueron aprehendidos Jhonatan Maycol Quispe Catacora (24), alias “Pinky”, y Edson Guillermo Cárdenas Paye (30), “Cerebro”, individuos que según el registro policial ya habían sido detenido por un delito similar (robo agravado de vehículo y accesorios) el 10 de setiembre del 2025 en el distrito Gregorio Albarracín y luego puestos a disposición del Departamento de Protección Vehicular (Deprove), pero quedaron libres y volvieron a las andanzas.

Versión de serenazgo

El jefe de Seguridad Ciudadana del distrito Gregorio Albarracín, Fernando Ponte Villanueva, sostuvo que sus agentes que hacían patrullaje de madrugada por el Promuvi Señor de los Milagros detectaron a dos hombres sospechosos que tenían en sus manos autopartes, quienes luego trataron de deshacerse de esos accesorios, pero a pocos metros los serenos se dieron cuenta de la presencia del auto marca Chevrolet color plata de matrícula Z4Y-598 de la empresa de radiotaxi Eli-di con daños y evidencias de desmantelamiento.

Vehículo fue hallado con daños materiales y evidencias del desmantelamiento

De otro lado, serenos que patrullaban por las inmediaciones de la avenida La Marina ubicaron a José P.C. (23), taxista y conductor del vehículo Z4Y-598, quién refirió que a las 3:30 h tres sujetos le solicitaron un servicio de taxi y a la altura de sector conocido como “Coca Cola” un pasajero le cogió del cuello y los otros le golpearon y bajaron a la fuerza del vehículo; luego los delincuentes se llevaron en taxi con rumbo desconocido.

Serenos de Albarracín brindan los primeros auxilios a la víctima de la delincuencia

Policía y fiscal

Tras el hallazgo del vehículo y los presuntos delincuentes en el Promuvi Señor de los Milagros, se convocó a la PNP hasta la parte posterior de aeropuerto Crnl. FAP Carlos Ciriani Santa Rosa, donde fueron reducidos Quispe y Cárdenas,. Posteriormente a la zona se convocó a los peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) y a la fiscal Patricia De la Cruz Romero.

Hasta el momento el taxista herido permanece en el establecimiento médico y los presuntos delincuentes en poder de la PNP. Se incautó un bulto conteniendo accesorios del vehículo que fue robado al taxista.