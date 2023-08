Familiares de María Fernanda A.C. señalaron hoy que la joven de 19 años vivía una pesadilla, ya que era acosada y agredida constantemente por Jhonatan Ticona Maquera (22), el presunto feminicida que está fugitivo. Los padres Carlos Acostupa Orellana y Lucrecia Ccosi Cahuana, refirieron que había un sin número de antecedentes sobre la violencia que el hombre ejercía sobre su hija y puso de conocimiento de la PNP, pero no era atendida.

MIRA EST O: Feminicidio: Matan a joven de 19 años a golpes e hincadas con tijeras en casa alquilada

Madre denuncia

La madre de la víctima y otros familiares estuvieron reunidos desde tempranas horas en su vivienda de la asociación Jorge Chávez, distrito Gregorio Albarracín, para coordinar medidas de lucha en exigencia de justicia y los trámites funerarios. En ese lugar Lucrecia dijo que su hija María Fernanda habría conocido a Jhonatan en febrero del año pasado, que habrían estado como enamorados un año y ocho meses, tiempo en que su hija cambió mucho por culpa de ese hombre, ya que llegaba a casa con lesiones y no contaba la verdad por temor, ya que lo justificaba diciendo que se había caído o los vigilantes de una discoteca le habían agarrado fuerte.

“María Fernanda tendría 17 o 18 años cuando conoció al hombre que le hacía la vida imposible, que la dominaba con la violencia y hacía que muchas veces mi hija se perdía o no retornaba a la casa. Una vez a mi hija le encontré en la calle y peleaba con ese chico, yo llamé la atención a ese chico y me llevé a mi hija a casa...”, contó la progenitora.

Víctima de torturas

“Ella (María Fernanda) me decía que cuando salía con otras amigas, el hombre la buscaba, encontraba y atrapaba, porque sus amigos le avisaban dónde estaba. Mi hija era torturada, una vez estaba conversando con un amigo y ese chico (Jhonatan) se puso celoso, se la llevó a una pampa y agredió”, dijo.

Familiares cuentan que la joven de 19 años desaparecía porque estaba retenida por Jhonatan y en varias ocasiones avisaron a la PNP. El presunto feminicida es buscado intensamente

La madre señaló que acudió ante la PNP en varias ocasiones para denunciar la desaparición de su hija y le decían que ella era mayor de edad y no quería que la ayuden, que se iba detrás de ese hombre. “Dije a los policías que ese chico es malo, que iba a matar a mi hija, pero no me hacían caso... También acudí a la comisaría y Defensoría de la Mujer, pero no conseguía apoyo. Jhonatan tiene cuatro a cinco denuncias por violencia”, refirió.

Cortes en cuerpo

“A mi hija no le daba alguna cachetadita, sino que le cortaba, mi hija tiene todo su cuerpo maltratado, que la revisen y se darán cuenta. Ese chico era inestable, violento, a veces lloraba y le decía que iba a cambiar, que iba a leer la biblia y otras cosas más. Es un hombre muy violento, una vez a mí casi me ha agredido, le pegaba a otras personas. Una vez conversé con su mamá en una plaza, le dije que su hijo era malo, llegaba a mi casa buscando a mi hija haciendo escándalo y los vecinos lo saben, era demasiado violento, no parece una persona normal” dijo Lucrecia.

Última visita

La dolida progenitora indica que a María Fernanda vio por última vez el jueves último en su casa. Esa vez cuando ella se fue a trabajar dijo a su hija que haga los quehaceres, pero Jhonatan habría llegado a la casa con un licor e hizo consumir a María Fernanda desde la ventana, luego su hija se fue con él. “Ese hombre le daba regalos, chocolates y otras cosas más, mi hija buena y tranquila, que se dejaba convencer por ese hombre. Después del jueves ya no vi a mi hija, fui a buscarla en la casa donde vivía a veces con ese chico y no estaba, recién me enteré que la mataron y estoy segura fue ese hombre...” contó.