Un espantoso crimen se produjo la madrugada de ayer en una vivienda familiar de tres pisos ubicada en la asociación 28 de Agosto, manzana M2, lote 21, en el distrito Gregorio Albarracín, cuando un joven alterado por el alcohol y las drogas mató a su hermanastra que le habría llamado la atención por hacer bulla.

Crimen espantoso

Fue intervenido Cristian Alonso López Taquila (24), estudiante de topografía en un instituto local por el presunto delito de homicidio en agravio de Fresia Verónica Quispe Taquila (35), una madre de dos niños de 3 y 10 años que recibió decenas de cortes y puñaladas, incluso su atacante le sacó un ojo y habría pretendido cercenarle el cuello y brazos, de no ser por la llegada de los serenos en el lugar.

Serenos intervienen

Dos agentes de Seguridad Ciudadana rondaban a las 2:45 h por la asociación 28 de Agosto y escucharon gritos de mujer provenientes de una casa. Era en el predio manzana M1 lote 21 al que tocaron y no había respuesta: después por la rendija de una puerta enrollable vieron que una mujer era violentada por un hombre en el interior, por lo que pidieron ayuda para forcejear la puerta para abrirla e ingresar.

En un ambiente tipo patio con piso que está más próximo a la calle se produjo el crimen. Cristian López había golpeado y acuchillado varias veces a su hermana de madre que fue encontrada desnuda.

El iracundo hombre puso resistencia a la intervención de los agentes del serenazgo, ya que no quería soltar el cuerpo de su víctima

Baño de sangre

Según los interventores, el presunto asesino estaba ensangrentado y parecía un endemoniado; sujetaba de los cabellos y seguía golpeando a su víctima, por lo que entre varios tuvieron que jalarlo y lo arrastraron a la calle junto a la mujer que no soltaba.

Después de varios minutos el agresor fue reducido por los serenos, a la zona acudieron policías de la comisaría Gregorio Albarracín que constataron el cuerpo de la mujer se hallaba en posición de cúbito dorsal sobre el pavimento en la calle y paramédicos del Samu comprobaron que estaba muerta.

Lo evacúan a hospital

Cristian López presenta lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre en las manos, fue trasladado al hospital Hipólito Unanue por personal de Samu y le diagnosticaron “Traumatismo encéfalo craneano (TEC), contusión en la cara”.

Hallan ojo y alicate

Policías de la comisaria G. Albarracín indicaron que la mujer asesinada presentaba múltiples cortes en el rostro y carecía del ojo lado izquierdo. Asimismo, al lado de su pie derecho, en el piso, se halló un ojo junto a un alicate, por lo que aislaron la escena del crimen hasta la llegada de agentes de Homicidios del Depincri, peritos de Criminalística, el fiscal Tito Mamani Pérez y el médico legista Hugo Pacheco.

Personal del Samu constató el deceso de la mujer cuyo cuerpo estaba en el frontis de la casa y luego fue detenido Cristian López como el presunto homicida

Policías hallaron en el primer ambiente de la casa, detrás de la puerta enrollable que colinda con la calle, el cuchillo del macabro homicidio; también un palo grueso de unos 80 centímetros aproximadamente y un taladro portátil con rastros de sangre, los que fueron recogidos para ser sometidos a las pericias.

Efectúan la autopsia

La médico legista María Luyo Soto realizó ayer la autopsia al cuerpo de Fresia Quispe y certificó que su deceso fue por “sección vertebro medular completa a nivel de C4-C5, traumatismo cervical abierto por arma blanca, politraumatizado por agente cortante contuso y punzo penetrante”. Los encargados de esa diligencia médico legal contabilizaron 48 cortes y/o puñaladas en todo el cuerpo de la infortunada mujer.

Niños se salvan

Según policías, dos hijos menores dejó en la orfandad la víctima; esos niños de 3 y 10 años se encontraban en una habitación en momentos del brutal ataque a su madre. También, se conoció que la pareja o cónyuge de la víctima de homicidio estaba ausente de la casa por trabajo esa noche.

Vecinos declaran

Unos vecinos tras enterrarse del aterrador cuadro dijeron a los serenos que a los medio hermanos (Fresia y Cristian) los habían visto en la actividad por el aniversario de la asociación de vivienda 28 de Agosto que se efectuó el día 29 en el local comunal del barrio.

La casa donde vivían la víctima y su agresor pertenece a la madre anciana que por situación de salud fue hospitalizada hace unos días.

Hoy la sepultan

El cuerpo de Fresia Quispe Taquila fue retirado de la morgue de Tacna en la noche del sábado y trasladado al local comunal de la asociación 28 de Agosto en el distrito Albarracín para ser velada y hoy (domingo 31) está previsto su cristiana sepultura en el cementerio municipal de Pocollay.