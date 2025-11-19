Por primera vez y durante dos días consecutivos Tacna vivirá el Marqués Fest 2025, un evento que reunirá en un solo lugar la variada riqueza cultural, gastronómica y artesanal de nuestra región.

Lo mejor de los emprendimientos locales

El Marqués Fest 2025, que es organizado por la bodega tacneña El Marqués Cariñoso, presentará en un solo recinto lo mejor de los emprendedores locales, de empresas y de artistas, promoviendo así el consumo responsable, el desarrollo sostenible, el espíritu de comunidad y el orgullo por lo nuestro.

“Cada participante representa una historia de esfuerzo, talento y pasión familiar, que refleja el compromiso de nuestras comunidades por mantener vivas las tradiciones y generar oportunidades de desarrollo”, señaló la gerente de la bodega El Marqués Cariñoso, Milagros Torres Berrios.

Consumo de productos tacneños

Agregó que a través de este festival se busca inspirar al público a consumir los productos locales, valorar nuestras raíces y construir juntos un futuro más justo, sostenible y unido.

El Marqués Fest 2025 se realizará los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Complejo de Eventos Eliot’s ubicado en la Av. Gustavo Pinto 1519, a unos metros del nuevo Restobar Marqués Cariñoso. El horario de atención será de 11 h a 23 h.

Artistas invitados y gastronomía

Se ofrecerán actividades y experiencias como coctelería & vinos (todos los productos del Marqués Cariñoso), y comida variada (caja china, chancho al cilindro, parrillas, hamburguesas, ceviches, picante tradicional y de mariscos, postres, productos gourmet regionales, etc.).

Asimismo, música en vivo & DJ’s: música pop, clásica y moderna, latín pop, criolla, salsa, y fiesta electrónica. Se confirmó la presencia de Rudy Cabrera, Los Chocos, Carlos Guerrero, DJ Matos, DJ Arsenal, entre otros. La animación a cargo de Gato Sape y show infantil a cargo de Teatropello Claun, teatro infantil, juegos y hora loca.

Variedad de emprendimientos

En el Marques Fest 2025 estarán presentes los emprendimientos Elda’s Factory, Qué Churro, Munay Pastelería, La Limeña, María Isabel, Pokedealer, Open Closet, Nanai, K-evolution Fitness Center, Alan Fit Trainer, Magda Shop, El Parral, Truck de Mau, Bajona Burguer, El Bochinche, Locos de Asar, Taberna Catedral, Caleta de Chulay, entre otros.