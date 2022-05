El gobierno peruano declaró que mañana sea un día no laborable recuperable, lo cual será aprovechado principalmente por el sector público. Algunos colegios han optado por suspender sus labores, pero esto ha generado confusión de otros padres que no saben si en los colegios de sus hijos habrá labores o no. Las autoridades aclararon que en casi la totalidad las clases normales.

El director regional de Educación de Tacna Víctor Franco Castro informó que las clases en los colegios que tienen doble turno serían normales, mientras en los demás será decisión de los directores si no hacen labores y recuperan en los siguientes días.

Clases con el 100% de alumnos

En los planteles donde no habrá enseñanza ya se comunicó oportunamente a los padres y en aquellos en donde no se ha emitido ningún tipo de comunicado es porque las clases son normales. Incluso para mañana se ha previsto el reinicio de las labores con aforo del 100% de alumnos.

Franco dio la precisión tras tomar conocimiento que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna dispuso que las clases en los centros educativos sean normales para mañana.

Deben recuperar clases después

“Si en algún colegio se aprobó la reprogramación de las labores escolares, deberá informarlo a la UGEL con los días que será recuperada las horas”, comentó el funcionario.

Acotó que es difícil que los menores recuperen las clases un sábado al haber ausentismo y por ello asegura que la mayoría de planteles harán clases el 2 de mayo.