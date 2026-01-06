El consejero oficialista Miguel Ángel Sierra Cayo fue elegido hoy nuevo presidente del Consejo Regional de Tacna para el 2026, el último año de gestión de las actuales autoridades (2023-2026).

Dos propuestas para presidente

Hubo dos propuestas para el cargo de presidente del Consejo Regional de Tacna. El consejero Juan Velásquez Limache propuso a Sierra Cayo, mientras que el consejero Fredd Calizaya Yapura presentó al consejero Yancarlo Acero Arias. Según dijo, en el primer año la presidencia lo ocupó un consejero representante de Jorge Basadre, el segundo año de Tarata, el tercer año fue uno de Tacna y en el último año correspondía a uno de la provincia de Candarave.

El proceso de elección fue a mano alzada. El consejero regional Miguel Sierra Cayo obtuvo el respaldo sus colegas Manuel Mori Mamani, Juan Velázquez Limache, Juan Ramos Arocutipa, Wilver Humire Mamani y Oswaldo Téllez Paco.

Eligen vicepresidente del consejo

Mientras que el consejero regional Yancarlo Acero Arias fue respaldado por Fredd Calizaya Yapura, Juliana Jungbluth Nieto y Aldo Ticona Apaza.

Como parte de la agenda de la sesión extraordinaria el pleno también se eligió al consejero regional Wilver Humire Mamani como vicepresidente del Consejo Regional de Tacna. La propuesta lo presentó el consejero Oswaldo Téllez Paco y su elección fue por unanimidad.

Único consejero oficialista

En la misma reunión se realizó la ceremonia de juramentación del nuevo presidente y vicepresidente del Consejo Regional de Tacna.

Como se recuerda, el profesor Miguel Angel Sierra Cayo es el único consejero oficialista elegido en los comicios del 2022. Integró la lista de consejeros regionales por la provincia de Tacna del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

Miguel Ángel Sierra Cayo, de 57 años de edad, actualmente es director de la Institución Educativa Dr. Luis Alberto Sánchez.