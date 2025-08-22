El Premier de la República Eduardo Arana Ysa y el ministro de Transportes César Sandoval Pozo llegarían hoy a Tacna para participar a las 12:00 horas en la inauguración del Corredor Vial Alimentador 01 de Tacna.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una inversión de más de 164 millones de soles, de los cuales 61 corresponden a mejoras realizadas en las vías.

Obra beneficiará a provincias andinas

Según informado por el gerente general Jaime Carpio Camacho, la ceremonia se realizará en el anexo de San Pedro en Candarave. La obra tiene una extensión de 270 Km, que benefician a 24 mil pobladores de Jorge Basadre, Candarave y Tarata.

La entrega de esta obra se dará a seis días de celebrarse el 96º aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. El mantenimiento vial corresponderá al Gobierno Regional, entidad que se encargará de contratar los servicios de conservación vial, a fin de preservar la infraestructura.