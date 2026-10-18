El superintendente de cierre de mina de la unidad minera Pucamarca, Jim Castillo Fernández, dio a conocer los pormenores de dicho proceso en un taller informativo con representantes de la sociedad civil de Tacna.

Explicó que se ha realizado la cuarta modificatoria del plan de cierre, el 7 de julio del 2026 se recibieron las observaciones al documento y actualmente se encuentran levantando dichas observaciones planteadas por el Ministerio de Energía y Minas.

Trabajos definitivos

Como parte de este plan se están realizando programas de fortalecimiento de capacidades de los trabajadores para su reconversión laboral con cursos de manejo de maquinaria, a fin de que puedan migrar a otros centros mineros o centros laborales de similares características. Se realizarán también en octubre y noviembre talleres de empleabilidad para los trabajadores y comunidad.

Apuntó que se ha prolongado en cuatro años el inicio del cierre final por lo que se continuará extrayendo mineral en menor escala hasta el 2028 y a partir de ahí se realizarán trabajos definitivos hasta el 2032 como el reperfilado de taludes, construcción de sistemas de drenaje superficial, colocación de material de cobertura tipo suelo y la revegetación con especies nativas.

Producción de oro y plata

Posteriormente se hará un mantenimiento y monitoreo pudiendo prolongarse este post cierre de entre 5 a 30 años. Recordó que Pucamarca es una mina pequeña a tajo abierto, que produce oro y plata.