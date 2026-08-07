Un violento accidente de tránsito se registró éste jueves en la intersección de la avenida San Martín y la calle Moquegua, en pleno centro de Tacna, entre una motocicleta lineal y un vehículo de la empresa funeraria Villanueva.

El motociclista salió “disparado” contra el pavimento sufriendo lesiones de consideración por lo que fue evacuado en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) hasta el área de emergencia del hospital regional Hipólito Unanue (Minsa).

La motocicleta marca Honda de placa 2601-PS está inscrita a nombre de Vicmar Velasco Valle, según la consulta vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.