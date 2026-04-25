César Bartolomé Ayca Condori (59), trabajador administrativo del sector Educación y que laboraba como guardián en el Instituto Superior Pedagógico José Jiménez Borja en Tacna, murió la noche del miércoles 22 tras el despiste de una motocicleta lineal que conducía en la carretera Tacna – Calana - Pachía.

La información que recibió la PNP de otros usuarios de la vía es que la motocicleta habría sido impactada por una camioneta e hizo perder el control al conductor, produciéndose el despiste con caída y lesiones graves en Ayca, hecho sucedido en un sector oscuro y con escasa presencia poblacional.

Vehículo marca Benzo azul y plomo se encontró fuera de la vía. (Foto: Difusión)

Confirman deceso de varón

Según efectivos de la comisaría de Calana, fueron alertados de un choque vehicular con posible personas heridas en el kilómetro 13 de esa carretera y se dirigieron al lugar. Fuera de la pista y a la altura del poste Nº 284586, a inmediaciones del carril de bajada y en una pendiente encontraron la motocicleta lineal marca Benzo de colores azul y plomo, y cerca estaba tendido un hombre aparentemente herido.

Se solicitó la presencia del personal médico del Samu y después se confirmó el deceso del motociclista, inicialmente sin identificar, pero entre sus pertenencias se encontró una licencia de conducir motocicleta a nombre de César Bartolomé Ayca Condori.

Esposa reconoció a víctima

Hasta el lugar acudieron el fiscal Jesús Gavilán Pariguana y la médico legista Lorena Luyo Soto, para las diligencias junto a los policías peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat).

A la zona llegó Consuelo Apaza Herrera (56), docente, quién reconoció al occiso como su esposo. Ante los policías dijo que Ayca solía acudir a Pachía de forma frecuente para visitar a su padre y llevar víveres. El accidente de tránsito ocurrió en el retorno a su casa en la ciudad.

De la comuna distrital de Pachía señalaron ayer que César Ayca era comunero de Higuerani y lamentan su deceso.