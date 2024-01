La ciudadana identificada como Donna Quenta Loza pidió a las autoridades policiales que se actúe con imparcialidad luego del accidente sufrido la tarde del viernes en la cual su auto y otra unidad impactaron en la esquina de las calles Huáscar y Modesto Molina. Afortunadamente no hubo heridos pero sí daños materiales.

Señaló que a las 4:45 h conducía a su casa y el vehículo marca Kia modelo Sportage color rojo de placa VAV-065, manejado por Pastor Calle Laura, la impactó y arrastró unos 10 metros su auto marca Ford modelo Fiesta de colores azul y blanco de placa AK-8498.

Convocará perito de parte

“El perito dice que yo tengo la culpa, si yo hubiera tenido la culpa hubiera quedado en la esquina o yo me llevo el carro porque es fierro (Ford)”, reclamó afuera de la comisaría Vigil.

Señaló que convocará a un perito de parte, a fin de que se le haga justicia y el otro conductor asuma su responsabilidad pagando los daños. Además cuestionó que la Policía este ordenando la liberación del auto Kia cuando, según ella, es el responsable del choque.

Reprogramaron peritaje

Dijo que los vecinos que atestiguaron el accidente incluso increparon a dicho conductor por qué consideran que tuvo la culpa. Además lamentó que hayan reprogramado varias veces el peritaje.

“El viernes pasado me convocaron para las 15 h, luego me dijeron 15:30 h, después que ya no que sería el viernes sino este miércoles a las 10 h, finalmente me dicen que serán liberados”, explicó.