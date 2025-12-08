Agentes paramédicos de Seguridad Ciudadana del distrito Gregorio Albarracín corrieron en auxilio de la presunta pasajera o acompañante N. Q. V., logrando estabilizarla y salvarle la vida.

Los serenos patrullaban por la asociación de vivienda Villa Reservista cuando reportaron un despiste a unos metros, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

Impactó contra plantel

En el lugar, los agentes observaron el vehículo de placa X2A 456 que había impactado una pared de la institución educativa inicial N° 451 y a una mujer que corría hacia una vivienda.

Los serenos persiguieron a la mujer, quien dejaba un rastro de sangre de gran tamaño, por lo que dicha persona aceptó la ayuda de serenazgo.

Contuvieron hemorragia

Los agentes paramédicos, haciendo uso de la mochila de primeros auxilios, pusieron todo su esfuerzo por contener la hemorragia que presentaba en el rostro producto de cortes, heridas y laceraciones que sufrió al protagonizar el despiste.

Finalmente, la mujer fue trasladada en una ambulancia del SAMU al hospital Hipólito Unanue de Tacna, en tanto que los serenos avisaron a la Policía para las investigaciones del caso, toda vez que se presume, por versión de vecinos, que el conductor del vehículo habría huido de la zona.