En un operativo relámpago realizado por la Municipalidad Provincial de Tacna en coordinación con la Policía Nacional se intervinieron tres locales ubicados en el pasaje 21, a inmediaciones de la feria de mascotas, los cuales fueron sancionados con el 100% de una UIT al no contar con autorizaciones municipales para funcionar y operar como cantinas camufladas de restaurantes.

El bar cantina “Brisas del Sur” fue multado con el 100% de una UIT por desacato a la orden de clausura temporal y al muro de concreto colocado por la comuna, encontrándose en su interior a hombres y mujeres en completo estado de ebriedad. Además la Procuraduría Municipal iniciará acciones penales contra su propietario.

Hallan damas de compañía

De igual forma, el restaurante “Arequipeño” fue sancionado con el 100% de una UIT por dar un uso distinto a su licencia de funcionamiento al operar como cantina, donde se hallaron damas de compañía y parroquianos bebiendo licor.

Asimismo, el local “El Señor Caldillo” fue multado con el 100% de una UIT por no contar con licencia de funcionamiento y aparentar ser un restaurante cuando en realidad se trataba de una cantina clandestina.

Por su parte el establecimiento “Comidas al Paso Wey” cerró sus puertas impidiendo la labor de los fiscalizadores ediles, razón por la cual se le impuso una sanción equivalente al 80% de una UIT, mientras que la cevichería “Bokita Come” fue multada con el 20% de una UIT por presentar servicios higiénicos en mal estado.