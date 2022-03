Con el buzo del plantel y sus cuadernos una niña de seis años y su madre tuvieron que repasar sus lecciones en la puerta del colegio Francisco Antonio de Zela (FAZ), en Tacna, a manera de protesta debido a que no le dieron una vacante para el primer grado de primaria .

Kimberly Poma Coarite explicó que a través de la Matrícula Digital inscribió a su hija pero por problemas técnicos con la cuenta y contraseña no pudo completar los trámites. Se comunicó con la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna y el Ministerio de Educación, pero pasado el tiempo solo le ofrecieron una plaza en la Institución Educativa Jorge Martorell Flores.

Director del colegio FAZ Mauricio Vidal comunicó que solo existe una vacante y se entregaría por sorteo. (Foto: Adrian Apaza)

Ofrecen sortear una vacante

La pobladora se acercó hoy al colegio Francisco Antonio de Zela a insistir en su pedido. “Tengo tres hijas mayores que estudian en este plantel, por tanto a mi hija menor también le corresponde, ya que quienes tienen hermanos son prioridad, no puedo recoger a tres hijas aquí y luego ir al Jorge Martorell, no me alcanzaría el tiempo”, argumentó la apoderada.

El director del colegio, Mauricio Vidal Flores, le informó que se ha generado una vacante debido al traslado de una estudiante, pero que así como ella hay otros dos progenitores que buscan un cupo y también tienen hijas en el plantel, por tanto se haría una sorteo. Los tres padres coincidieron en señalar que de todas maneras se privaría del ingreso a dos niñas, que tienen mayor derecho que muchas de las 2,200 alumnas que entraron este año.