El obispo de Tacna y Moquegua Marco Antonio Cortez Lara ofició una misa a las 7 h en la catedral de Tacna en el inicio de las Eleccones Generales 2026. Al finalizar pidió a la ciudadanía a participar responsablemente y que vote según su conciencia.

“En primer lugar en primer lugar apeló a la responsabilidad de cada ciudadano para que en conciencia y según le dicte su conciencia pueda acercarse a ejercer este derecho ciudadano, que este sea libre de presiones y que pueda realmente evaluar todas las circunstancias por las que puede el pensar que su voto va dirigido a tal o cual candidato, me parece que la primacia es de la conciencia”, dijo en entrevista con Correo.

Cualidades del gobernante

Sobre lo que se espera de las autoridades que sean elegidas hoy respondió que esté dispuesta a sacrificarse por el país, velar por su bienestar por encima de intereses personales.

“Es un clamor de siempre ¿no?, que sirva, que la autoridad sea servidor y no que se sirva del cargo, no creo que tengamos que pensar que es un imposible, una utopía desear y exigir que quien detente y quien desee llegar a este cargo tan importante y trascendental tenga esa capacidad y esas cualidades de entregarse, de sufrir por el país y no de hacer sufrir al país”, sentenció.