Unas 300 cruces así como sus devotos y alferados participan hoy en los actos religiosos de la Festividad de la Exaltación de la Santísima Cruz del 3 de mayo, encabezados por el obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Antonio Cortez Lara.

Los representantes de las cruces tuvieron una preparación y misa los días 3 de cada mes y se comprometieron en realizar la actividad religiosa sin excesos o con actividades ajenas a la fe cristiana como el consumo descontrolado de licor, peleas y hechos de violencia.

Hasta la Catedral de Tacna llegó el centenar de cruces para participar en una misa. (Foto: Difusión)

Procesión por el centro de Tacna

Los actos iniciaron con una concentración en la avenida Bolognesi, a la altura de Servicios Postales del Perú (SERPOST), desde las 7 horas y partieron en procesión a las 8 horas rumbo a la Catedral de Tacna donde se ofició la santa misa a cargo de monseñor Marco Antonio Cortez Lara.

En la homilia la autoridad eclesiástica puso especial énfasis en que debe pedirse al Señor más fe, devoción y voluntad para ayudar al prójimo, en lugar de cosas materiales. Dijo que Dios no es la lámpara maravillosa que cumple deseos. Resaltó que no por el hecho de comprar todas las alasitas, tener 100 morenadas o contratar al Grupo 5 la fiesta de la cruz es un éxito, que ese no es el mensaje, sino ser servidores de la fe y el mensaje de salvación.