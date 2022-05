El obispo Marco Antonio Cortez Lara ofició la misa por la Festividad de la Virgen de Chapi en su capilla de Alto de la Alianza y pidió imitarla velando por los hermanos que lo necesiten así como la Virgen María cuidaba de su hijo Jesucristo.

Monseñor primeramente saludó a los trabajadores al conmemorarse ayer el Día Mundial del Trabajo, pero deseó también a quienes no lo tenían que lo encuentren pronto en favor de si mismos y de sus familias.

‘Estamos en tiempo pascual’

Recordó que estamos en tiempo pascual que es el tiempo de los testigos de Jesús resucitado. En ese sentido dijo que María es testigo de todos los testigos, la que manifiesta y da realce con su vida la obra del Señor. Su imagen esta plasmada presentando a su hijo y que también se muestra con un sombrero porque significa que es mujer trabajadora y peregrina.

“María vela sobre nosotros, nos cuida, se alegra cuando hay frutos, cuando crece la planta y florece, cuando no hay plaga, así es María con nosotros, no es que nos deseche, vigila pero no como un supervisor que pone memos, pone aliento, caricias y tantas cosas, quiere que nos pongamos el sombrero de estar velando por cada uno de nuestros hermanos, estar atento a los demás, no permitir el egoísmo, no a cada quien baila con su pañuelo, cada gesto de María es un testimonio para que nosotros hagamos lo mismo”, refirió.

Terminada la misa, a las 11:30 h se inició la procesión de la imagen de la Virgen de Chapi por los alrededores del templo, donde se instalaron algunos altares.