La Contraloría observó que del lote de 21 ambulancias adquirido por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna, para la atención en los centros y postas, estas no contarían con las características técnicas especificadas en el proceso de compra.

El órgano de control además señala que la institución no dispone de un ambiente adecuado para la recepción y custodia temporal hasta ser entregadas a los establecimientos de salud, lo que podría generar daños o pérdida de su equipamiento.

Director de salud responde

La Contraloría reportó que no se ajustan a las características técnicas las camillas telescópicas, maletín de soporte de vida básico y los filtros bacterianos de aspirador de secreciones. Las cámaras de aislamiento no cuentan con un rotulado o etiquetado para ver sus características. Tampoco la capacitación dada por la contratista no estaría aprobada por la entidad o establecimiento de salud.

Al respecto, el director regional de Salud, Oscar Galdos, reconoció que no cuenta con un ambiente o galpón para guardar las ambulancias mientras se termina el proceso de recepción e inscripción ante Registros Públicos. Aseguró que se cuenta con cámaras de seguridad y personal para su custodia.

Comité verificó especificaciones

Sobre el equipamiento observado dijo que el comité verificó que cumplieran las especificaciones técnicas por lo que han sido recepcionadas y está en proceso su entrega final. Aclaró que no se pagó a la contratista los 8.4 millones de soles y se haría una vez termine la recepción final.

Galdos añadió que aún no recibe el informe del OCI para responder e indicó que la luna de una ambulancia se trizó en su traslado, pero fue cambiada.