El director regional de Salud de Tacna Edgar Tejada Vásquez indicó que la región de Tacna ocupa el sexto lugar en incidencia de casos de tuberculosis a nivel nacional.

Destacó que la tecnología mejoró ya que antes era necesario el uso de inyectables diarios y hoy el tratamiento se administra por vía oral.

Incremento de casos

A su turno la coordinadora de la estrategia de tuberculosis en Tacna, María Luisa Carpio Sánchez, detalló que en los últimos años se ha incrementado el número de pacientes con tuberculosis resistente.

En el 2025 se detectaron 42 casos a diferencia del 2024 cuando solo habían 36, en el 2023 se contaba con 38 casos, en el 2022 se encontró un total de 29 casos, y en el 2021 había apenas 20 casos registrados.

Morbilidad por edades

Esta información la proporcionó en la mesa de trabajo con comunicadores sociales con motivo de conmemorarse el 24 de marzo el Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis. Asimismo, precisó que en cuanto a la morbilidad, es decir número enfermos, se ha incrementado en adolescentes con 43 casos en el 2025, a diferencia del 2023 cuando solo había 24 pacientes.

Respecto a los casos de morbilidad en jóvenes, de 19 a 29 años, actualmente se tiene 147 casos. En lo que respecta a los adultos en el 2023 hubo 214 casos y en el 2025 disminuyó a 203. Finalmente en cuanto a adultos mayores aumentó, ya que en el 2024 se presentaron 77 casos y en el 2025 llegaron a 80.