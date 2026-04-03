Cientos de amas de casa y pobladores de Tacna se volcaron masivamente hasta el mercado mayorista Grau a adquirir principalmente productos hidrobiológicos como manda el rito católico en este Jueves y Viernes Santo. Según informó la Dirección de la Producción de Tacna se descargó en este emporio 60 toneladas de pescados, 12 de mariscos y 8 de truchas.

Las personas adquirieron productos de acuerdo a su disponibilidad presupuestal resaltando principalmente las especies de bonito y el jurel. El bonito se ofertó en 3.50 a 4.50 soles el kilo, el jurel a 6 soles, la pota a 4 y la trucha a 16.

Se descargó 60 toneladas de pescados, 12 de mariscos y 8 de trucha. (Foto: Adrian Apaza)

Cangrejos a 10 soles la unidad

En cuanto a los mariscos el choro se vendía a 5 soles la docena, la almeja a enre 7 a 10 soles la docena, la lapa a 50 soles el kilo, el langostino a entre 30 y 45 soles y la mistura entre 25 a 35 dependiendo de si tenía pota o no.

Lo que sí tenía un precio elevado eran los cangrejos que se vendíana 5 soles y hasta 10 soles la unidad y el camarón a 80 soles el kilo. Otros centros de abasto donde se vio gran cantidad de compradores fueron el Santa Rosa en Gregorio Albarracín y el zonal de Ciudad Nueva.