La empresa Sumec Complete Equipment & Engineering Co., Ltd Sucursal del Perú se adjudicó la buena pro de la licitación pública convocada por el Gobierno Regional de Tacna para la adquisición de tomógrafo computarizado multicorte para el IOARR “Adquisición de tomógrafo computarizado multicorte, equipo ecógrafo, equipo de rayos x digital y densitómetro; además de otros activos para el hospital Hipólito Unanue”.

Empresa se fundó en 2021

Sumec Perú, el nombre comercial del postor ganador, se fundó en el 2021 y tiene su sede en la capital de la República. En el presente proceso ofertó la suma de S/ 12 988 000.00, siendo el monto referencial de la convocatoria la suma de S/ 13 404 660.81.

Según el acta del comité de selección, a la convocatoria pública se registraron 18 participantes, pero solo tres presentaron sus ofertas. Se trata de las empresas Cymed Medical SAC, Consorcio Neusoft Medical Perú SAC - Faclama Service EIRL, y Sumec Complete Equipment & Engineering Co., Ltd Sucursal del Perú.

Dos ofertas no fueron admitidas

Las dos primeras fueron declaradas no admitidas las ofertas debido a que no cumplían fehacientemente las especificaciones técnicas y por existir contradicción entre lo ofertado por el postor.

Sumec Perú ofertó un plazo de entrega 99 de días calendario y capacitación al personal de la entidad contratante por 81 horas lectivas.

El monto ofertado incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislación vigente y cualquier otro concepto que tenga incidencia directa sobre del bien a contratar.