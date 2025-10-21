La Contraloría General de la República - CGR evidenció que pacientes en condiciones de vulnerabilidad que se atienden en la Unidad de Emergencia del hospital III Daniel Alcides Carrión de EsSalud de Tacna son evaluados en camillas ubicadas en los pasillos, lo cual impide un adecuado control de salud.

Durante la visita de control realizada del 24 al 30 de septiembre, también se evidenció que los tópicos de medicina operan en espacios físicos no reglamentarios, lo cual limita la movilidad de los pacientes y del personal asistencial, aún más cuando se requiere el uso de sillas de ruedas.

Desabastecimiento de medicamentos

En situación similar opera el tópico de Enfermería, donde la falta espacio afecta la administración y aplicación de medicamentos de los pacientes. A estas deficiencias de la Unidad de Emergencia se suma la falta de personal para la sala de observación, poniendo en riesgo los procedimientos y la atención brindada a los asegurados.

El Informe de Visita de Control N°12276-2025-CG/GRTA-SVC también revela que en la unidad de Farmacia existe desabastecimiento de cinco tipos de medicamentos y el stock de otros 73 medicamentos alcanza para el abastecimiento de dos meses.

Insuficientes camillas y monitores

Asimismo, advierte que la Unidad de Recuperación Post Anestesia no cuenta con la cantidad de camillas y monitores cardíacos establecidos, lo cual pone en riesgo el tiempo de permanencia y monitoreo de los pacientes luego de sus operaciones. Mientras, en la planta de oxígeno se carece de un equipo biomédico necesario para analizar la pureza del oxígeno medicinal que se administra a los asegurados.