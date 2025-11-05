Los chilenos David Arce Castillo (65) y Jacqueline Hevia Cabello (62) perdieron la vida en la noche de ayer tras un violento accidente de tránsito en el kilómetro 1,320 de la carretera Panamericana Sur, en el trayecto de Tacna a Arica, en el sector Hospicio. Los extranjeros viajaban en el vehículo tipo miniván marca Mitsubishi color blanco de matrícula chilena LV.TT-88 que se estrelló y empotró en la parte posterior del camión de color blanco de placa V5W-832 cuyo conductor no fue encontrado en el lugar.

Noche fatal

El accidente de tránsito con consecuencia fatal se produjo a las 20:30 aproximadamente. Policías de la comisaría Augusto B. Leguía hacían patrullaje con el vehículo policial PL-28251 por el anexo rural Magollo y fueron alertados del hecho, como referencia a un kilómetro de una garita, y acudieron en auxilio de los accidentados. Ante la magnitud del accidente vehicular, también se sumaron agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) para brindar el apoyo correspondiente.

Retornaban a Chile

Informes preliminares indican que la miniván habría estado desplazándose por esa vía en sentido de norte a sur (de Tacna a Arica) y chocó por alcance contra el camión; se investiga si el vehículo pesado estaba estacionado o circulaba sin las luces de seguridad, en el mismo trayecto de la miniván.

Paramédicos del Samu y rescatistas de la Compañía de Bomberos Nº 24 acudieron al lugar del accidente de tránsito; los primeros constataron el deceso de las dos personas. El hombre estaba en el asiento del conductor y la mujer como copiloto, ambos sin signos vitales e inicialmente no habían sido identificados.

Identifican por documentos

Posteriormente, se extrajo los cuerpos del vehículo siniestrado y mediante sus documentos se identificó a los chilenos. David Antonio Arce Castillo con Cédula de Identidad Nº 529.443.908 y Jacqueline Violeta Hevia Cabello (62) con C.I. 7715199-0 fueron trasladados en la madrugada de hoy a la morgue de Tacna con la autorización del fiscal Wilbert Chávez Torres, que se hizo presente en la zona con un médico legista y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri).

Según efectivos de Polcar, el conductor del camión V5W-832 se habría dado a la fuga, ya que no se presentó hasta las 3 horas de hoy en que culminó la diligencia en el lugar de los hechos.