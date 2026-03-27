Un pescador identificado como Freddy Mamani Huanca (55) perdió la vida en un triple choque ocurrido en el kilómetro 40 de la carretera Costanera frente a la playa Llostay.

El accidente se registró aproximadamente a las 21 horas cuando la víctima se desplazaba en su camioneta roja Marca Nissan modelo Frontier de placa B8F-802 con dirección de sur a norte.

Chofer quedó atrapado

Por causas que son materia de investigación primero colisionó de forma lateral por alcance con el camión Z1V-822 manejado por Juan Manchego Flores (52). Luego rebotó y chocó frontalmente con el tráiler de placa VAI-925, conducido por Mickey Erly Rodríguez Gayupe (36).

La camioneta se despistó y terminó totalmente destrozada sobre la arena. El conductor habría muerto de forma instantánea y su cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina.

Latas conteniendo cerveza

Bomberos constataron que el conductor se encontraba sin vida e iniciaron las labores de recuperación del cuerpo. Manchego Flores y Rodríguez Gayupe, conductores de los vehículos pesados, fueron conducidos a la comisaría por el presunto delito de homicidio culposo.

En el lugar del accidente y cerca la camioneta se encontraron restos de latas conteniendo cerveza. Las diligencias se cumplieron con la participación de la fiscal Doriley Vicente Otazú.