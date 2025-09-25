La Contraloría detectó que el Proyecto Especial Tacna modificó en el 2022 una directiva interna para la ejecución de inversiones públicas por administración directa incluyendo la modalidad de contratación de personal sin concurso público, inobservando la directiva específica vigente que establece el procedimiento de la selección y contratación de personal.

“Ocasiona el riesgo que las contrataciones se realicen sin garantizar la legalidad, mérito e igualdad de oportunidades de acceso al empleo público”, indicó el órgano de control institucional a través del Informe de Orientación de Oficio 011-2025 publicado el 16 de septiembre.

Resolución de Gerencia General

El OCI informó que este cambio se dio a través de la Resolución Gerencial 037-2022, a pesar que el ingreso a la administración pública se realiza necesariamente por concurso público de méritos.