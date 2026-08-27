La presidenta de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna Amelia Mejía Cornejo invocó ayer a la ciudadanía a guardar el decoro y el respeto en la ceremonia de homenaje a la mujer tacneña y en la procesión de la bandera a realizarse este 28 de agosto.

“Les pedimos que si vienen autoridades de Lima les demos un buen trato, un trato cordial como corresponde a un ciudadano tacneño que es un buen anfitrión, cuidemos entonces en todo momento de nuestro patrimonio nacional, demos a conocer a todo el Perú cómo se vive en Tacna el amor a la patria”, enfatizó.

No descartan visita de presidenta

Así lo señaló en la conferencia de prensa brindada por su institución y en la que estuvo acompañada por representantes de la Región Policial de Tacna, la Tercera Brigada de Caballería y la Municipalidad Provincial de Tacna.

Al ser consultada que si esto significa que estará arribando a la Ciudad Heroica la presidenta de la República Keiko Fujimori Higuchi respondió que esto no está confirmado al 100%.

“La presidenta de la República no ha confirmado al 100%, la esperamos, ha recibido la invitación y así lo hubiera confirmado yo no podría decirlo porque eso generaría mucha expectativa tal vez vendría más gente y no sería fácil para las autoridades comprometidas en cuidar el orden”, indicó.

No ingresar a áreas no autorizadas

Dijo que si la mandataria llega está bien y si no, se seguirá con la ceremonia como siempre, ya que las autoridades y la población de Tacna están acostumbrados a realizar el acto con todo el respeto hacia la bandera.

“Es una autoridad elegida por el pueblo, nosotros no tenemos injerencia como institución en decidir quién viene o no a saludar a la bandera, somos respetuosos de todo lo que indica el pueblo”, remarcó. Pidió a los asistentes no ingresar a espacios no autorizados como dentro del perímetro de la bandera.