En persecución policial con uso de arma de fuego por parte de agentes de la comisaría Augusto B. Leguía fue detenido el prontuariado delincuente Willy Edwin Aycachi Gómez (42), alias “Cachirulo”, integrante de una banda delictiva dedicada a robar vehículos y autopartes en la ciudad y en otras regiones del sur del país. Aycachi estuvo involucrado en varios delitos contra el patrimonio; también procesado por el homicidio con arma de fuego de una mujer en el año 2024 en el distrito Ciudad Nueva. Por disposición del Ministerio Público fue puesto a disposición del Departamento de Protección Vehicular (Deprove) donde viene siendo investigado.

Cámara visualiza

Según las indagaciones, a las 4 horas del sábado 28 de febrero (ayer) desde la central 105 de la PNP se alertó a los policías de la comisaría Leguía sobre unos presuntos delincuentes encapuchados que se movilizaban a bordo de un vehículo, ya que los encargados del monitoreo de las cámaras de video vigilancia los había visualizado en la asociación Selva Alegre, manzana A, cuando pretendían sustraer accesorios de un vehículo estacionado.

Banda en taxi

A ese sector del centro poblado Leguía se dirigieron policías a bordo de un patrullero y los lugareños contaron que vieron a tres individuos que se movilizaban en un vehículo de color blanco con casquete verde de taxi, los que habían manipulado el automóvil marca Hyundai modelo Accent color plata que se hallaba en el frontis de una vivienda y al verse descubierto se dieron a la fuga.

Policías hicieron un patrullaje y a la altura de la asociación El Cacique vieron el taxi con las características descritas por los testigos y en el que huyeron los delincuentes.

Policía dispara

El conductor de ese vehículo al notar la presencia policial emprendió la huida por la avenida 200 Millas y se inició una persecución, en que policías hicieron las señales visibles y audibles con el patrullero para que el taxi se detenga, ante la negativa los interventores hicieron un disparo disuasivo.

Según los agentes interventores, fue a la altura de la calle N° 20 de la avenida 200 Millas en que del vehículo en movimiento descendió un hombre para intentar seguir huyendo a la carrera, pero fue perseguido y reducido, siendo identificado como Willy Aycachi Gómez y detenido por el presunto delito contra el patrimonio (hurto de autopartes), quién cuenta con antecedentes delictivos.

Agraviado denuncia

Luego, ante la PNP se presentó el ciudadano Osmar H.P., propietario del vehículo violentado, quién denunció que su auto fue manipulado en el capot y se comunicó al personal del Deprove y al fiscal de turno Luis Condori Mamani, con quienes se hizo las diligencias preliminares en el lugar del hecho delictivo.

“Cachirulo” actualmente se encuentra en la sede del Deprove.