Pobladores de la provincia de Tarata llegaron hasta el mismo penal de Challapalca exigiendo su cierre al considerar que el traslado de reos de alta peligrosidad incrementa la inseguridad en la región de Tacna.

Desde las 5 horas se concentraron en Tarata y otros pueblos cercanos. Luego marcharon hacia el penal de Challapalco ubicado a 5 000 metros sobre el nivel del mar. En el penal se ha desplegado un contingente de policías y personal de seguridad del INPE.

La multitud compuesta por unas 200 personas denunció también que la presencia de dicha cárcel genera una contaminación a través de sus residuos líquidos en la cuenca alta del río Maure.

Mientras los pobladores andinos protestan en la misma puerta del penal Challapalca, en la ciudad de Tacna diferentes gremios marchan hacia el Centro Cívico exigiendo al gobierno del presidente José Jerí que se deje de enviar más criminales peligrosos al establecimiento penitenciario.

El Frente Regional de Defensa de Tacna que agrupa diferentes organizaciones reclamó hace tres semanas por el traslado de 98 reclusos desde diferentes penales de Lima y el país.