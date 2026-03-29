Un golpe a la delincuencia dio la Policía con la captura de cinco integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos de la Gris”, detenidos por el delito de tentativa de hurto agravado, los cuales serían responsables de asaltos a viviendas en la ciudad de Tacna.

La Policía detuvo a Rogelio Cerva Vera (41), César Augusto Sedano Gonzales (48), Jhonatan Choque Angulo (32), Luis Antoni Huamani Hinostroza (48) naturales de Lima y de Elíeo Bruno Condori Yujra (47), procedente de Puno. La detención fue en la intersección de la calle Ordonel Vargas con intersección de la avenida Hipólito Unanue este sábado a las 17:30 h.

Camioneta con placas diferentes

Personal de Radiopatrulla fue alertado por la Central 105 sobre el hurto en la calle Ordonel Vargas y observó una camioneta Audi plomaestacionada cerca a la casa N° 300-A. El conductor al notar la presencia de la Policía intentó fugar, pero su paso fue bloqueado por la unidad policial.

Los efectivos lanzaron disparos disuasivos al aire para evitar la fuga y uno de los delincuentes emprendió la fuga al interior del inmueble y fue capturado en la avenida Hipólito Unanue.

Fracturaron chapa de casa

Con apoyo de unidades de los Halcones y la comisaría de Familia, por los techos de los vecinos se ingresó a la casa y en el tercer piso se pudo capturar a otros tres delincuentes.

La puerta de la casa presentaba fractura de la chapa de la puerta principal y el vehículo intervenido tenía dos placas diferentes, adelante la B1L-321 y la posterior la B1K105.

La fiscal Juana Arosquipa Paco fue notificadapara las diligencias correspondientes y llegó al lugar personal delDeprove y robos del Departamento de Investigación Criminal.