Un accidente de tránsito fatal ocurrió en el distrito de Pachía. Una ambulancia de la Red de Salud despistó y cayó a un barranco de 100 metros aproximadamente a la altura del kilómetro 31 de la carretera Tacna – Collpa, dejando como saldo un muerto y tres heridos.

El hecho se produjo a las 14:30 h de éste lunes más arriba del complejo arqueológico de Miculla, cuando la ambulancia asignada al centro de salud Ancomarca, distrito de Palca, se dirigía a la ciudad trasladando a una persona herida y acompañado de una médico y una enfermera.

Otros cuatro resultaron heridos

Según efectivos de la comisaría de Pachía, al tomar conocimiento del hecho se dirigieron al lugar. Tras el despiste y volcadura con caída al precipicio, conocieron que en la ambulancia siniestrada era evacuado el suboficial técnico de segunda PNP York Bruce Flores León, quien horas antes habría sido atropellado durante una intervención policial.

Los policías rescatistas bajaron al barranco donde estaba la ambulancia siniestrada y hallaron a cuatro heridos (un policía y tres personas del sector Salud). Retiraron a los accidentados y en un patrullero trasladaban al agente Flores León al hospital más cercano, pero a la altura de la comisaría de Pachía el personal médico de otra ambulancia que acudía en apoyo confirmó su deceso.

A hospital de Esalud trasladaron a Ana Fernanda Sánchez Dorregaray. (Foto: Difusión)

Luchan por salvar a médica

La ambulancia accidentada en la vía Tacna-Collpa-La Paz era conducida por Raúl Tapia Lanchipa, un técnico en enfermería que solía apoya en las emergencias como chofer de ambulancia. En ese vehículo acompañaban al policía herido la enfermera Katherine Perca Mamani y la médico Ana Fernanda Sánchez Dorregaray; la última nombrada resultó con graves lesiones y en el hospital de EsSalud “Daniel A. Carrión” hacían los esfuerzos por mantenerla con vida.

Sánchez es una joven profesional de la medicina que llegó a Tacna para hacer su Serum en la zona andina. Tras el accidente de tránsito contrajo un traumatismo encéfalo craneano y traumatismo abdominal. Sobre lo que habría ocurrido en Alto Perú o Ancomarca donde el policía resultó herido, trascendió que hubo un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.