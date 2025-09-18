Como “lacras” calificó el general PNP Arturo Valverde Inga (Jefe policial de Tacna) a los suboficiales de tercera PNP Rusbel Álvaro Chipana Tito y Freddy Benigno Vengoa Ccoa detenidos el martes 16 en Arica (Chile) junto a tres civiles peruanos con más de 11 kilos de ketamina, intervención realizada por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) del vecino país.

Valverde indicó que los dos policías hicieron abandono de cargo; Vengoa prestaba servicio en Radiopatrulla y tiene antecedentes por corrupción, Chipana debía estar cumpliendo servicio como destacado en el penal de Challapalca. No descarta que sean integrantes de una organización criminal enquistada en la institución policial y se ha reunido con personal de Inteligencia para profundizar las investigaciones.

Investigaciones abiertas

“Los dos efectivos son delincuentes para mí, han cruzado la línea, dedicados a un delito que terriblemente es el tráfico ilícito de estupefacientes...Inspectoría ya asumió el caso en la parte administrativa, también justicia militar por el abandono de servicio que han hecho; además el Ministerio Público de Tacna está viendo que acciones tomar al respecto...”, señaló el oficial.

Sobre Freddy Vengoa Ccoa se supo que estuvo la noche del lunes 15 de servicio en Radiopatrulla y alegando tener problemas familiares salió de la sede policial a la 1 de madrugada del día martes 16; Rusbel Chipana Tito pertenecía a la comisaría Gonzáles Vigil pero había sido destacado al destacamento PNP de Challapalca (para servicio por 28 días para la seguridad externa del penal de Challapalca), habiendo viajado y llegado a Challapalca el domingo 14, pero luego se retiró e hizo abandono de servicio.

Dos policias y tres civiles peruanos viajaron en los vehículos con placas W1G-259 y Z1K-204, uno equipado con “caleta” o escondite.