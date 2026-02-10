Policías del Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) Ancomarca que está ubicado en el distrito Palca, cerca de la frontera de Perú con Chile y Bolivia, hicieron de parteros esta mañana al socorrer a una campesina que alumbró en el vehículo policial en la que era trasladada al establecimiento de salud de Capaso en la región Puno. Los agentes pusieron en práctica sus conocimientos en primeros auxilios, ya que tras el alumbramiento recibieron en sus manos a la criatura, le abrigaron con prendas policiales y lo tuvieron a buen recaudo junto a su madre mientras el patrullero continuaba su trayecto al centro médico.

Asisten emergencia

Según las indagaciones, a las 6 horas de hoy el comunero de Ancomarca, José Mamani Zanga, solicitó apoyo policial indicando que su pareja gestante Julia Mamani Chambilla estaba con los dolores de parto y no tenía movilidad para trasladarla a un centro médico más cercano.

Tres policías del PVF Ancomarca decidieron actuar ante la emergencia con la camioneta policial de matrícula KP-27505 asignada a ese puesto de vigilancia; fueron a la casa de la pareja de esposos de condición humilde en la comunidad de Ancomarca, para recoger a la mujer en estado de gestación avanzado y trasladarla al centro de salud del distrito Capaso (Puno).

Se acelera parto

Según la PNP, durante el traslado de Ancomarca a Capaso se le aceleró el trabajo de parto a la mujer, quién mediante gritos dio a conocer que se avecinaba el alumbramiento, por lo que los agentes decidieron interrumpir el viaje para de forma inmediata participar en el trabajo de parto. Al producirse el nacimiento de la criatura, un agente lo recibió en sus manos y lo abrigó con prendas policiales, mientras otro policía se encargó de cortar el cordón umbilical para separarlo de la madre.

Después que la mujer fue estabilizada y el recién nacido de sexo masculino estuvo a buen recaudo, el traslado de la familia hasta Capaso continuó, para que la parturienta y su hijo sean atendidos por los profesionales de la salud, en un viaje que duró 40 minutos aproximadamente y con las señales audibles (sirena) y visibles de emergencia del patrullero.

Llegan a posta

En el puesto de salud Capaso la madre y criatura fueron puestos a disposición del técnico en enfermería, Efrain Uruchi Castillo, de turno en ese establecimiento médico, quién se encargó de culminar con el trabajo del parto, como el aseo y la esterilización de la criatura y madre, quienes quedaron estables y fuera de peligro, pero quedaron internados para recibir los cuidados correspondientes.