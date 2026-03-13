Un accidente en el complejo arqueológico de Miculla en el distrito de Pachía, a unos 25 kilómetros de la ciudad, movilizó esta noche a los policías de la Unidad de Emergencia (Radiopatrulla) para la tarea de rescate de una joven mujer que resultó herida tras caer a una quebrada. Un acompañante de la persona accidentada dio la voz de alerta a las 19 horas sobre la emergencia; primeros en movilizarse hasta la zona fueron los agentes de la comisaría de Pachía, luego se convocó a los policías especializados en rescate.

Accidente nocturno

El hecho ocurrió en las inmediaciones del puente colgante de ese complejo turístico. En la oscura noche, la mujer que estuvo acompañada de su pareja habría estado transitando por un sendero de piedras y resbaló, cayendo por una pendiente hasta el fondo de la quebrada, donde quedó con lesiones en el cuerpo, en estado consciente, pero no podría salir por sus propios medios.

PNP al rescate

Policías de Radiopatrulla con sus equipos de rescate al mando del mayor PNP Renzo Sahuanay López se dirigieron al distrito de Pachía para participar en el rescate de la ciudadana Alexandra Velazco Mendoza (23). Según los interventores, la mujer había caído por la quebrada ubicada al costado del puente colgante de Miculla y tuvieron que descender unos 100 metros de distancia, hacia el fondo de la quebrada, utilizando para ello de cuerdas, arnés y una canastilla para depositar a la persona herida.

Joven mujer fue evacuada al hospital Hipólito Unanue para ser examinada a profundidad

Estabilizan y extraen

La joven fue hallada tendida en el suelo, en posición de cúbito dorsal y en estado consciente, a la que brindaron los primeros auxilios en el mismo lugar, la estabilizaron e inmovilizaron en la canastilla, luego procedieron a su extracción hasta llegar a la carretera donde esperaba el personal médico con una ambulancia del Samu.

Dicha persona rescatada fue examinada por el médico Heriberto Yapara Serrudo, quién dio como diagnóstico preliminar “policontuso por caída”, luego fue trasladada al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue para una mejor evaluación médica.

Turistas visitan

Hay que indicar que el puente colgante de Miculla es una estructura peatonal y turística de 70 a 75 metros de longitud, bastante concurrida por los turistas, ya que forma parte del complejo arqueológico de Miculla donde hay petroglifos de una cultura antigua y es zona turística. El puente colgante está construido sobre la quebrada del río Palca.