La presidenta de la República Keiko Fujimori Higuchi llegó hoy a la ciudad de Tacna para participar en la ceremonia central por el 97° aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica a la Heredad Nacional.

La jefe de Estado en este momento participa en la procesión de la bandera, la misma que tuvo un ligero retraso en la programación por la masiva presencia de población que avanzó a la zona donde se desdobla el emblema nacional para tratar de saludar a la mandataria a su paso a lo largo de la calle Alto Lima rumbo al Paseo Cívico.

Los actos iniciaron a las 8 h en la Plaza 28 de Agosto o Plaza de la Mujer Tacneña. Instituciones públicas y privadas colocaron ofrendas florales ante el monumento a la mujer tacnena.

La homilia estuvo a cargo del obospo de la Diócesis de Tacna y Moquegua Marco Antonio Cortez Lara. Luego el acto central, de esta parte de la programación, fue el discurso de orden de la presidenta de la Benemétita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna Amelia Mejía Cornejo.

A esta hora avanza la procesión de la bandera ovacionada por la población en la calle Alto Lima.