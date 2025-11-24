La declaración de emergencia en las fronteras del Perú para evitar el ingreso ilegal de extranjeros fue anunciada por el presidente de la república José Jerí Oré, tras su visita al complejo fronterizo Santa Rosa (Tacna) y el puesto de vigilancia fronterizo Francisco Bolognesi.

Adelantó que en una semana se estaría dando la declaración de emergencia para que las fuerzas armadas puedan brindar apoyo en el control y vigilancia de las fronteras, siendo evaluada cada región fronteriza para determinar si se aplica la medida y evitar que sean una “coladera”.

No obedece a declaración de candidato

El mandatario sostuvo que se reforzará con policías y vehículos el control fronterizo y de ser necesario solicitará al Programa Nacional de Bienes Incautados que se pueda dote de más unidades.

Anotó que es una medida que debió ser empleada hace tiempo por el gobierno para evitar que extranjeros ingresen al territorio peruano y que no obedece a las declaraciones del candidato presidencial de Chile José Kast, que exigió el retiro de los migrantes de su país.

El presidente Jerí anunció una evaluación a la propuesta legislativa de que sean las fuerzas armadas las que lleven el control de las fronteras y así evitar que se declare en emergencia.