En manos del juzgado de la Unidad de Flagrancia de Tacna se encuentra el futuro del ciudadano Juan Diego Roque Figueroa (33), acusado de chantajear a su exenamorada al exigirle dinero y sostener relaciones sexuales a cambio de no difundir imágenes íntimas de ella.

El varón estuvo detenido durante 48 horas en el Departamento de Investigación Criminal y luego pasó a la Unidad de Flagrancia para su procesamiento por el presunto delito de chantaje sexual.

Le exige dinero e intimidad

La denuncia fue formulada por su exenamorada de 26 años quién señaló que el sujeto la abordó y la amenazó con difundir imágenes íntimas registradas cuando tenían una relación sentimental si es que no le entregaba 3 000 soles y mantenía relaciones sexuales con él.

La joven formuló la denuncia ante la Policía Nacional. El caso fue tomado por personal del área de Trata de Personas junto con el Ministerio Público. Montaron un operativo fotocopiando cinco billetes de 100 soles, simuló entregarlos, sin embargo Roque fue capturado en la avenida Pinto cuando pensaba que se había salido con la suya.

Intentó negar los cargos

El Ministerio Público a través del fiscal Hilario Claros Cáceres sustentó el pedido de nueve meses de prisión preventiva a fin de que permanezca encerrado mientras se desarrollan las investigaciones.

Según se pudo conocer, el varón intentó negar los hechos pero ante las evidencias abrumadoras de la Policía, como el dinero fotocopiado y los mensajes, su versión habría quedado sin piso.